G7: защитить права афганцев

Миссия вооруженных сил США и их союзников в Афганистане завершится, как и планировалось, 31 августа при условии, что захватившие в стране власть талибы не будут препятствовать доступу подлежащим эвакуации лицам в аэропорт Кабула. Об этом заявил Джо Байден во время встречи онлайн лидеров стран G7. Президент США также поручил Пентагону подготовить план на случай непредвиденных обстоятельств, если понадобится отложить вывод войск .

Лидеры стран ЕС и Великобритании призвали Соединённые Штаты обеспечить безопасность аэропорта в Кабуле "столько, сколько необходимо", чтобы завершить продолжающиеся операции по эвакуации иностранцев, а также афганских семей, жизнь которых при талибах окажется в опасности.

"Условие номер один, которое мы выдвигаем как Большая семёрка, заключается в том, что Соединённые Штаты должны гарантировать до 31 августа и позднее безопасный проход для тех, кто хочет покинуть Афганистан, - подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председательствовавший на саммите. - Некоторые скажут, что ставить тут условия немыслимо, а другие увидят в этом смысл: ведь у Большой семёрки есть значительные рычаги воздействия: экономические, дипломатические и политические".

"Помощь афганскому народу - моральный долг", - с этим согласны все лидеры стран G7. Так, Европейский союз объявил, что почти в четыре раза увеличит свой пакет финансовой помощи для удовлетворения самых насущных потребностей афганцев. С другой стороны, помощь афганским властям в целях развития будет строго зависеть от ситуации с правами человека, особенно с правами женщин. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии:

"Мы выделили Афганистану 1 млрд евро на следующие 7 лет в качестве помощи для развития страны. Эти средства останутся замороженными до тех пор, пока у нас не будет твердых гарантий и надёжных действий на местах, доказывающих, что условия выполняются".

Европейский Союз также заявил, что намерен в качестве первого шага помочь "людям, наиболее подверженным риску - женщинам и детям [...] как в самом Афганистане, так и в соседних странах, принимающих афганских беженцев".