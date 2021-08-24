Запад может ввести санкции против талибов

Возможностей для эвакуации из Афганистана граждан западных стран и их афганских союзников, подвергающихся риску, с каждым днем становится все меньше. Сложившуюся ситуацию сегодня обсудят на экстренном виртуальном совещании лидеры стран G7 "Большой семерки", созванном по инициативе Бориса Джонсона - премьер-министра Великобритании, которая председательствует в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств.

Основная цель - убедить президента США Джо Байдена продлить сроки эвакуации из Афганистана после 31 августа, гражданских лиц, в том числе сотрудничавших с западными странами афганцев.

Вашингтон не исключает продления срока, но это выглядит маловероятным.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США: "Как ранее сказал президент, мы считаем, что у нас есть время до 31 августа, чтобы вывезти всех американцев, которые хотели уехать".

Со своей стороны, талибы явно враждебно относятся к любому продлению срока, заявляя, что это будет иметь последствия.

Представитель "Талибана" Сухаил Шахин: "Если они продлевают свое прибывание, это означает, что они продлевают срок оккупации. Хотя в этом нет необходимости. Я думаю, что это приведет к недоверию между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет соответствующую реакцию".

Еще одной темой предстоящей встречи лидеров "семерки", как ожидается, могут стать санкции против талибов. По некоторой информации, в Лондоне полагают, что Группа семи должна рассмотреть возможность введения экономических санкций и приостановки помощи, если "Талибан" будет нарушать права человека и превращать территорию страны в убежище для террористов.