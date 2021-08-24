Литву завалили прошениями об убежище нарушители границы из Беларуси

В Евросоюз продолжает прибывать через границу с Беларусью большое количество людей, не имеющих для этого документов. В связи с этим Литва изменила свою систему рассмотрения подаваемых ими заявлений на убежище, чтобы можно было быстрее высылать из Евросоюза людей, получивших отказ.

Комиссар Совета Европы по правам человека в письме литовскому премьер-министру выразила озабоченность по поводу того, что миграционные правила этой страны теперь позволяют властям:

"...отменять в случае чрезвычайной ситуации гарантии соблюдения всех требований процедуры предоставления убежища, в частности, гарантии полного рассмотрения прошений о предоставлении убежища, а также подробного информирования просителя о полагающейся ему юридической помощи. Кроме того, разрешено автоматически приостанавливать апелляционные действий против решений по поводу предоставлении убежища ".

Такие поправки Литва ввела в свое законодательство в начале августа после того, как лидер соседней Беларуси Александр Лукашенко заявил, что она "не будет защищать Европу от нелегальной миграции и наркотрафика". Это ответ на санкции, наложенные на его режим за подавление антиправительственных протестов..

Литва заявляет, что белорусские пограничники незаконно проникли на её территорию и насильно привели собой нелегальных мигрантов. Это в основном иракцы, которым в Белоруси преследование не грозит.

Литовский премьер объяснила необходимость срочных изменений в миграционном законодательстве тем, что в стране стало скапливаться слишком много людей, желающих остаться в ЕС.

Ингрида Шимоните написала: «Чтобы ускорить принятие окончательных решений по прошениям о предоставлении убежища, в Департаменте миграции введена обязательная процедура обжалования отказов ещё до того, как они объявляются. При этом эффективность юридической защиты просителей полностью гарантируется".

Тем временем Литва сообщила, что строит на границе с Беларусью 500-километровый забор. Он должен готов к сентябрю 2022 года, чтобы предотвращать проникновения через внешние рубежи ЕС.