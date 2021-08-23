Жизнь с талибами: надежды и опасения

Пятый по величине город Афганистана Джелалабад находится во власти талибов уже неделю. Столица провинции Нангархар перешла под контроль боевиков по решению старейшин. Несколько дней назад здесь состоялась демонстрация против захвата города, которая закончилась столкновениями.

Сегодня Джелалабад возвращается к привычной жизни.

"Когда талибы пришли сюда, то мы закрыли магазины. так как опасались мародеров, но сегодня мы возобновили работу. Пока мы довольны". — говорит владелец ювелирного магазина.

"Все должны открыть свои магазины и продолжить работу, мы гарантируем, что проблем с безопасностью не будет, если у кого-то такие проблемы возникнут, то нужно обратиться к нам, мы готовы оказать помощь даже посреди ночи", — уверяет член движения "Талибан".

Но все правительственные учреждения в стране пока закрыты, даже в столице, и талибы заявляют, что не сформирует новый кабинет министров до полного выхода американских военных с территории страны.

"Нужно создать хоть какую-то структуру, чтобы ведомства могли работать как обычно, люди со всей страны приезжать в к Кабул чтобы решать свои проблемы, но, к сожалению, сегодня двери министерств и других учреждений закрыты", — жалуется местный житель.

По данным ООН, около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи для выживания, почти половина из них не посещает школу.

На этом фоне талибы публикуют видео из провинции Кундуз — девочки идут учиться.

Но какой будет образовательная программа в контролируемых радикальными исламистами школах?