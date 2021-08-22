В Марий Эл введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В республике Марий Эл введен режим ЧС из-за лесных пожаров. За три дня огонь прошел почти 900 гектаров, сгорело несколько домов. Перекрыто движение на участке федеральной трассы "Вятка".

Спасатели эвакуировали 634 человека, включая 420 детей из близлежащих летних лагерей.

Пламя пытаются потушить более тысячи сотрудников МЧС и около 500 волонтеров, но работу пожарных осложняют зной и порывистый ветер.

По предварительным данным, причиной возгорания стала сухая гроза.