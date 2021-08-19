Новые пожары в Европе

Франция

По меньшей мере два человека стали жертвами пожара в районе Франзуской Ривьеры. Их тела нашли в сгоревшем доме. Через три дня после начала возгорания в лесных массивах пламя пока не удалось локализовать. На борьбу с огнём брошены более 1100 пожарных. Идёт эвакуация местных жителей и туристов.

Южная Франция - последний регион Европы, который этим летом пострадал от лесных пожаров. Температура воздуха в районе Средиземного моря взлетела до рекордного уровня. Вкупе с отсутствием осадков это способствовало возникновению и быстрому распространению пламени.

Греция

Всё ещё не справилась с огненной стихией Греция. Новый очаг возгорания к северо-западу от Афин перерос в крупный пожар, уничтоживший большие участки соснового леса.

Сотни пожарных при помощи самолётов и вертолётов, сбрасывающих воду, пытаются сдержать пламя, приближающееся к жилым домам деревни Вилия в 56 км от столицы.

В этом месяце по всей Греции вспыхнули сотни лесных пожаров, тушению которых мешали сильный ветер и жара, какой в стране за последние десятилетия не припомнят.

Испания

В центральной Испании пожар, вспыхнувший в лесах провинции Авила, был наконец взят под контроль, но перед этим он успел выжечь более 20 000 гектаров леса. Пламя перекинулось на деревья с автомобиля, загоревшегося в субботу в результате аварии.