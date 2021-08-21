Карловы Вары: кинофестиваль после пандемии

В Карловых Варах открылся один из старейших киносмотров в Европе, который в прошлом году пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. фестиваль проходит при соблюдении строгих санитарных мер. Участники и гости должны представить организаторам справки о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса или отрицательном тесте на инфекцию, после чего им на руку надевают специальный браслет.

В главную конкурсную секцию "На восток от Запада" попала историческая драма "Нуучча" из России якутского режиссера Владимира Мункуева. Фильм "Дело" режиссера Алексея Германа - младшего представлена в секции "Горизонты".

Американский и британский актеры Джонни Депп и Майкл Кейн стали главными гостями кинофестиваля.

Майклу Кейну вручена специальная премия"За вклад в развитие мирового кинематографа". "Это потрясающе, просто стараешься работать как можно лучше, хочешь добиться успеха, добиться поставленных целей, потом приходит успех, в итоге кто-то вручает вам за это премию", — говорит он.

На полях престижного киносмотра состоятся 32 премьер. Посетители фестиваля смогут увидеть 127 художественных и документальных фильмов. На нынешнем смотре покажут примерно на 25 фильмов меньше, чем обычно.

"Жюри фестиваля определит обладателя "Хрустального глобуса" из 12 участников основной программы", — передает корреспондент Euronews Иржи Скацел.