Хаос в районе аэропорта не прекращается

У входа в международный аэропорт Кабула скопились тысячи людей, которые пытаются бежать из Афганистана. Поступают сообщения о столкновениях и перестрелках.

Между тем власти США рекомендовали американцам не приезжать самостоятельно в аэропорт из-за возможной опасности, включая угрозу нападения со стороны группировки ИГИЛ. Вертолеты военных сил США в субботу доставили на территорию воздушной гавани 150 американцев, которые не могли туда попасть. В Берлине заявляют, что вблизи аэропорта был ранен гражданин Германии. За последние дни здесь погибли не менее 12 человек.

Талибы утверждают, что хаос в аэропорту — ответственность западных государств, которые не смогли разработать эффективный план эвакуации людей.