В Турции обнаружены уникальные античные барельефы

Во время раскопок на северо-западе Турции был обнаружен уникальный барельеф, изображающий войну между греками и персами в V веке до нашей эры.

Сначала археологи раскопали участок фригийской стены VIII века до нашей эры длиной 40 метров. Еще более удивительным открытием для них стали каменные барельефы, которые украшали стены античного города Даскилеона.

Артефакты были обнаружены во время раскопок в районе города Бандырма, на западе провинции Балыкесир.

На рисунках изображены греческие воины и сражающиеся с ними персы верхом на конях. Греческие солдаты изображены под ногами персидских лошадей. Это была пропаганда, использовавшаяся во время войн. Мы можем сказать, что эти барельефы - сцена из периода персидско-греческих войн Каан Ирен руководитель раскопок

По словам руководителя раскопок профессора Каана Ирена, находка проливает свет на сложную и долгую историю Даскилеона. Он был домом для многих цивилизаций, правивших в Анатолии в разное время. Считается, что первыми поселенцами Даскилеона были фригийцы, начавшие строительство около 700 года до нашей эры.