Ирак: шииты празднуют день Ашура в городе Кербела

Сотни тысяч паломников-шиитов пришли в город Кербела в Ираке, чтобы отметить день Ашура.

Для шиитов Ашура — день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, который был обезглавлен в битве при Кербеле в 680 году. В тот день войска арабского халифа Язида убили также его брата Аббаса и 70 сподвижников.

Шииты традиционно идут в иракский город пешком и спят в наскоро разбитых лагерях у дороги. Температура воздуха во время их пути может достигать 45 градусов Цельсия.

В Кербеле верующие проводят обряды самобичевания, в ходе которых они наносят себе удары ножами и цепями, что символизирует страдания имама Хусейна перед смертью.