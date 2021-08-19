Ирак: шииты празднуют день Ашура в городе Кербела

Сотни тысяч паломников-шиитов пришли в город Кербела в Ираке, чтобы отметить день Ашура.
Для шиитов Ашура — день поминовения имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда, который был обезглавлен в битве при Кербеле в 680 году. В тот день войска арабского халифа Язида убили также его брата Аббаса и 70 сподвижников.
Шииты традиционно идут в иракский город пешком и спят в наскоро разбитых лагерях у дороги. Температура воздуха во время их пути может достигать 45 градусов Цельсия.
В Кербеле верующие проводят обряды самобичевания, в ходе которых они наносят себе удары ножами и цепями, что символизирует страдания имама Хусейна перед смертью.
Другие No Comment
Германия: активисты выступили против климатической политики
Наводнение на Дальнем Востоке
Активисты пришли к офису ООН в Женеве в знак поддержки Афганистана
Шторм разрушил десятки домов на севере Германии
Напиться с собакой
Гваделупа: число заражений COVID-19 растет
У японских берегов разломился надвое сухогруз
Француз в вингсьюте пролетел над горнолыжным курортом в Альпах
"Люцифер" принес в Италию адскую жару
Чемпионат по очистке креветок
Лиссабон: возвращение "дельфинов Тежу"
Люди и животные спасаются от огня
Огонь подступает к Афинам
Сотни депутатов принесли присягу
НПО ищут порт для 555 мигрантов