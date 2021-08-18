Швейцария встречает четвёртую волну COVID-19

Швейцария стоит на пороге четвертой волны коронавируса. Суточный прирост новых случаев заражения в этой альпийской стране сейчас составляет 80% по сравнению с прошлой неделей.

Новый всплеск заболевания в основном связан с распространением высокоинфекционного штамма Delta, поражающего прежде всего невакцинированных в возрастной группе от 10 до 29 лет.

За сутки в Швейцарии регистрируют около 3300 новый заражений - таких показателей не было с прошлого года. Тем не менее число смертей, связанных с COVID-19, остается на низком уровне.

Власти жалуются на непопулярность вакцинации. Лишь около 56% населения получили как минимум одну дозу препарата от COVID-19. По словам ученых, этого недостаточно, чтобы эффективно предотвратить четвертую волну коронавируса.

Из-за снижения спроса, некоторые центры вакцинации были вынуждены закрыться.

В связи со сложившейся ситуацией, власти решили запустить новую прививочную кампанию - на улицах, в интернете и на телевидении. Ее девиз: "Не упусти: сделай прививку!"