Швейцарцы тестируются сами

Все большую популярность среди жителей Швейцарии набирают экспресс-тесты на Covid-19, которые они могут получить бесплатно в аптеках. Каждому в месяц предоставляется пять комплектов для самотестирования. Программа началась в стране с середины марта. Только в кантоне Цюрих в первый день было сделано более 100 000 тестов.

"Я думаю, это здорово, что ты можешь делать это дома самостоятельно", - считает этот мужчина.

"Я знаю, что индивидуальные тесты не имеют особого смысла, но если все это делают - я думаю, это работает", - говорит этот житель Цюриха.

Таким образом правительство Швейцарии попыталось изменить ситуацию и ускорить процесс снятия ограничений. Стоимость кампании массового тестирования населения оценивается в 1 млрд швейцарских франков. Сам процесс в домашних условиях занимает около 20 минут. Если результат положительный, необходимо пройти тест ПЦР. Дополнительные анализы оплачиваются самостоятельно и стоят около 12 франков.

Тем временем представители минздрава Швейцарии напоминают, что люди старше 65 лет уже сегодня могут вакцинироваться от ковида и призывают их детей и внуков повлиять на бабушек и дедушек.