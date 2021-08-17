Тэмми Абрахам перешёл из "Челси" в "Рому"

Английский нападающий Тэмми Абрахам перешел из "Челси" в итальянскую "Рому".

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до 2026 года и обошелся римлянам в 40 млн евро.

"Для меня большая честь взять номер 9 в этом клубе, и я с нетерпением жду возможности начать выступать за "Рому", — сказал в "Твиттере" английский форвард.

Ранее под 9 номером выступал нападающий Эдин Джеко, который перебрался в "Интер".

В свою очередь лондонцы поблагодарили своего теперь уже бывшего игрока за вклад на "Стэмфорд Бридж" и пожелали всего наилучшего на новом месте.

Абрахам - воспитанник "Челси". В составе лондонского клуба он стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

В прошлом сезоне Абрахам сыграл 32 матча, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.