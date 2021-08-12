Бельгийский футболист Ромелу Лукаку вернулся в "Челси". Английский клуб заплатил за 28-летнего форварда 97,5 миллионов фунтов, выкупив его у миланского "Интера".

В начале карьеры Лукаку уже играл за "синих", но за три года он поучаствовал лишь в 15 матчах и не забил ни одного гола.

Теперь бельгиец, ставший в прошлом чемпионате Италии вторым среди лучших бомбардиров после Криштиану Роналду, вернется в Лондон минимум на пять лет.

"Я приехал сюда мальчишкой, которому нужно было еще многому научиться. Я возвращаюсь более зрелым и имея большой опыт", — заявил он.

Стоимость трансфера Лукеку — лишь немного меньше рекордных для Великобритании ста миллионов фунтов, которые "Манчестер Сити" заплатил за Джека Грилиша.