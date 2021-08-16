Паника в аэропорту Кабула, несмотря на обещания талибов вести "открытую и инклюзивную" политику

После захвата президентского дворца талибами, тысячи людей в понедельник пытаются покинуть Афганистан через аэропорт Кабула - единственный в стране. СМИ сообщают о не менее пяти погибших в давке и стрельбе.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди в панике бегут к аэропорту, тысячи ждут своей очереди, некоторые цепляются за трапы, пытаясь забраться в самолет. По сообщениям, американским военным, занимающимся эвакуацией, даже пришлось открыть предупредительный огонь в воздух, чтобы успокоить толпу.

Среди бегущих из страны тысячи афганцев, которые на протяжении последних лет сотрудничали с США и теперь опасаются репрессий со стороны боевиков, хотя те и пообещали сформировать "открытое, инклюзивное исламское правительство".

"Мы боимся жить в этом городе и пытаемся бежать из Кабула", - цитирует AFP одного из местных жителей, который не пожелал называть своего настоящего имени. - Я прочитал в Facebook, что Канада принимает просителей убежища из Афганистана. Надеюсь, я стану одним из них. Я служил в армии и потерял работу. Мне опасно здесь оставаться, потому что талибы наверняка будут меня преследовать".

Управление аэропорта объявило об отмене вылетающих коммерческих рейсов. Несколько авиакомпаний объявили, что они избегают воздушного пространства Афганистана.

Air France подтвердила Euronews, что их самолеты выбирают альтернативные пути. "Карты полетов корректируются в режиме реального времени в соответствии с решениями французских и региональных властей, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности", - сказали в компании.

Рейс Virgin Atlantic VS364 из лондонского Хитроу в пакистанский Лахор был последним международным коммерческим рейсом, пролетевшим над Афганистаном в воскресенье. В дальнейшем все рейсы компании из Исламабада, Лахора, Мумбаи и Дели будут избегать воздушного пространства Афганистана. В соответствии с существующими протоколами, Virgin Atlantic также не летает над Ираном.

British Airways сообщили, что не выполняют рейсы в Афганистан.

Государства требуют не мешать эвакуации

Президент Ашраф Гани, бежавший из страны, признал в воскресенье вечером победу талибов.

Радикальное исламистское движение начало наступление в мае, после того, как американцы приступили к выводу своих войск. За 10 дней в августе им удалось взять под контроль всю страну, победив национальную армию, которая в течение 20 лет финансировалась США.

США и десятки других государств (в том числе Австралия, Великобритания, Норвегия, Украина) призвали талибов к ответственности, заявив, что афганские и иностранные граждане, желающие покинуть страну, "должны смочь это сделать".

Вашингтон направил шесть тысяч военнослужащих на охрану аэропорта и эвакуацию около 30 тысяч американских дипломатов и афганских граждан, сотрудничавших с США и опасающихся репрессий со стороны талибов.

Дипломаты и иностранные граждане других стран также были срочно вывезены из Кабула в воскресенье. Совет Безопасности ООН планирует обсудить ситуацию в Афганистане в понедельник.