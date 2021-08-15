Италия: ученые следят за движениями ледника Планпансье

Ледник Планпансье и серак Вимпер — это сотни тысяч кубометров льда на итальянской стороне горы Монблан. Местные власти следят за их малейшими движениями: из-за глобального потепления риск того, что ледник обрушится на долину Валь Ферре, как никогда высок.

Специальный радар отправляет в сторону Планпансье радиоволны, которые отражаются от него и возвращаются обратно. Так ученые узнают о деформациях на поверхности ледника и скорости его движения.

"В последние десять лет мы видим, что движение ледника Планпансье становится всё более и более заметным. Это точно связано с изменением климата. Температуры значительно повысились, что приводит к более быстрому формированию подледниковых водных потоков — циркуляции воды под землей — и морфологическим изменениям. Ледник понемногу отступает. Мы видим это практически во всех наших ледниках. Это может привести к обрушениям", — говорит глава управления природными рисками региона Валле-д'Аоста Валерио Сигор.

Ледник Планпансье находится на высоте 2 700 метров над уровнем моря. Летом, при высокой температуре воздуха, он может двигаться со скоростью до 150 сантиметров в день.