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мир

Таяние ледников в Арктике: новый антирекорд

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 Елена Караева
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Таяние ледников в Арктике: новый антирекорд
Авторское право  آسیوشیتد پرس
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Площадь прибрежных ледников в Арктике достигла исторического минимума, составив чуть больше трех с половиной миллионов кв км. Об этом сообщил американский Национальный центр наблюдений за снегом и льдом. Специалисты сравнили показатели и подчеркнули, что последний раз схожие цифры ледового покрова были зарегистрированы 42 года назад.

Сильнее всего от таяния пострадали ледники моря Лаптевых и Гренландского моря.

Felipe Dana/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Арктические льды - это еще и красотаFelipe Dana/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

Гляциологи указывают, что летнее изменение площади ледников вписывается в сезонный круговорот воды в природе, но в последние годы увеличения ледового покрова в зимний период явно не достаточно, чтобы компенсировать таяние.

David Goldman/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
Арктика молит о пощадеDavid Goldman/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Несмотря на суровый климат, арктический регион относится к наиболее хрупким экологическим системам, и уменьшение ледников означает изменение ареала для тамошней фауны, прежде всего для белых медведей.

Anthony Pagano/AP
Усилиями в том числе и российских специалистов популяцию белого медведя в Арктике удалось стабилизироватьAnthony Pagano/AP

Российские специалисты сообщают, что хотя численность популяции хозяина Арктики и стабилизировалась, это не означает, что такое крупное млекопитающее не нуждается в охране.

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