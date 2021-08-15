Гаити после удара стихи: сотни жертв и масштабные разрушения

Многочисленные жертвы и масштабные разрушения в Гаити, где произошло мощной землетрясение магнитудой 7,2. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

По последним данным. погибли свыше 300 человек, пострадали по меньшей мере около 1800. Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Больницы переполнены, поисково-спасательные операции продолжаются.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил, что до оценки масштабов ущерба не будет обращаться за поддержкой к международному сообществу и пообещал мобилизовать все правительственные ресурсы. По его словам, некоторые населенные пункты разрушены полностью.

"Мы призываем к солидарности, но эти усилия должны быть хорошо организованы, для координации усилий мы создаем специальную рабочую группу, чтобы избежать повторения событий 2010 года", — сказал глава правительства.

Жертвами землетрясения в 2010 году стали почти 300 тысяч человек, страна еще не оправилась от этой катастрофы.

Сврю помощь предложили уже власти США и многих стран Латинской Америки.

Ситуация осложняется тем, что в ближайшие дни на Гаити обрушится тропический шторм "Грейс".

Между тем представители гуманитарных организаций говорят, что бандитизм в районе Мартиссан вблизи столицы усложняет оказание помощи пострадавшим.