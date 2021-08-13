Взрыв автобуса в Воронеже: основная версия — техническая

Основной версией взрыва автобуса в Воронеже следствие считает техническую неисправность оборудования или внесение изменений в его конструкцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На данном этапе основная версия произошедшего техническая: неисправность оборудования транспортного средства либо внесение изменений в его конструкцию. Будут проведены экспертизы. По результатам экспресс-анализа следов взрывчатых веществ не выявлено", - сказал источник.

Вечером в четверг в центре Воронежа в маршрутном автобусе произошел взрыв. По последним данным, два человека погибли, 19 получили ранения, трое находятся в тяжелом состоянии в больнице. Всего в автобусе находилось 35 человек.

Изначально выдвигалась версия о взрыве газа, но, по данным замруководителя городского управления транспорта Воронежа Максима Захарова, автобус не имел газового оборудования и ездил на дизельном топливе. Транспортное средство прошло техосмотр 6 августа.

По словам источника ТАСС, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

СК возбудил дело, ведомство квалифицировало ЧП как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело находится на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина. В Воронеж направлены криминалисты из Москвы.