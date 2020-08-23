9 человек погибли в результате столкновения автобусов

В Польше девять человек погибли в результате столкновения минивэна с междугородным автобусом. Все они были пассажирами минивэна. Еще 7 пассажиров автобуса получили ранения. Трагедия произошла на национальной трассе 88, в районе города Гливицы в Силезском воеводстве.

По информации местных СМИ, минивэн перевернулся и вылетел на полосу встречного движения, после чего автобус врезался в его крышу. Сила удара была такой силы, что минивэн был полностью раздавлен, все находившиеся в нем люди погибли. Пострадавшие пассажиры и водитель автобуса были доставлены в больницу на вертолёте.

По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением из-за опасного поведения легкового автомобиля. Водитель последнего уже задержан полицией.