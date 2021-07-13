Рим не может избавиться от мусора

Горы невывезенного мусора и переполненные контейнеры на улицах Рима. Столица Италии давно испытывает проблемы с утилизацией отходов. Обычно их вывозят за пределы города, но в последнее время из-за отсутствия свалок, вывоз задерживается. А с наступлением лета и высокими температурами ситуация ухудшается.

"Это отвратительно! Мы не можем так жить, стоит дурной запах! А здесь живут люди", - говорит этот мужчина.

"Такого здесь никогда не было. Невозможно на это все смотреть! Жара только ухудшает ситуацию. Те, кто отвечает за вывоз мусора, собирают лишь небольшую часть и уезжают", - жалуется этот житель Рима.

Мусорная проблема обострилась после закрытия свалки в Малагротте. Сейчас из Рима мусор вывозят в другие районы Италии, но собирают его нерегулярно.

Джорджия Орланди, Euronews: "Мы в Пиньето. Это один из самых популярных районов Рима, заполненный ресторанами и барами, люди гуляют здесь по ночам. Как видите, мусор скапливается в течение нескольких дней, а его не вывозят. И это рядом с начальной школой, куда ходят дети, живущие в этом районе".

Ассоциация, представляющая 4 тысячи ресторанов Рима, утверждает, что их доходы упали из-за того, что мусор оставляют около их заведений.

Клаудио Пика, президент "FIEPET Lazio e Roma": "Мы отправили очень много писем. Здесь, в Риме, мусорные контейнеры даже сложно переместить с одной стороны улицы на другую. Вам нужно попросить четыре или пять разрешений. Бюрократия убивает бизнес".

Габриэле принадлежит ресторан в центре Рима.

Габриэле Тарнани, владелец бара "Кристалл": "Как видите, рядом с мусорными баками люди едят. Обычно контейнеры заполняются мусором целиком, но сегодня его не так много. У нас очень сложная ситуация. Запах ужасный, он беспокоит клиентов, и в большинстве случаев они разочарованные уходят из ресторана".

В историческом центре Рима мусорные контейнеры запрещены, и когда отходы не вывозят, владельцам ресторанов приходится самим искать выход.

Городской советник по вопросам отходов считает, что в сложившейся ситуации нет вины властей Рима, но это может негативно повлиять на перспективы переизбрания мэра Вирджинии Рагги.

Катя Зиантони, городской советник по вопросам отходов:_ "Горожане просто хотят положить конец проблеме, которая заключается в том, что мусор выбрасывается на улицу. Они ничего не знают о том, что происходит с другой стороны, и что ответственность распределяется между несколькими организациями. За управление отходами отвечает область. А наша роль заключается в создании объектов в соответствии с региональным планом, и именно этим мы занимались до сих пор"._

Глава столичного региона Лацио, со своей стороны, заявляет, что проблему решать должна и городская администрация. В спор вынужден был вмешаться министр окружающей среды Италии, который пытается помочь сторонам наладить диалог. Тем временем кризис с отходами в Риме оказался под пристальным вниманием ЕС.