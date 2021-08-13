РФ и КНР завершили совместные учения "Сибу/Взаимодействие - 2021"

Российско-китайские оперативные учения "Сибу/Взаимодействие - 2021" завершились в пятницу на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района КНР. В них были задейстовавны более 10 тыс. военнослужащих. Руководство осуществлялось совместно командованием воинских контингентов двух стран. За активной фазой манёвров наблюдал министр обрроны России Сергей Шойгу, прибывший с визитом в КНР по приглашению своего китайского коллеги Вэя Фэнхе.

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности", - сказал Шойгу на встрече с Вэем Фэнхе в пятницу.

Он также отметил, что "практическое взаимодействие вооруженных сил России и Киткая способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности".

Учения начались в минувший понедельник; с китайской стороны в них приняли участие сухопутные войска и ВВС, с российской - мотострелковые подразделения, самолеты Су-30СМ и ПВО.

По словам Шойгу, "такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводится впервые, но это логическое продолжение совместной работы, начатой в ходе маневров "Восток-2018", стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020".

Ранее вооруженные силы РФ и КНР участвовали в многосторонних антитеррористических учениях "Мирная миссия", проводили совместные военно-морские учения и осуществляли совместное воздушное патрулирование.