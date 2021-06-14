Россия и Китай "бросают вызов" НАТО

НАТО смыкает свои ряды перед лицом «вызовов» со стороны России, а теперь и Китая. Об этом объявлено в понедельник на брюссельской встрече альянса в верхах. Москва и Пекин впервые поставлены на одну доску как представляющие глобальную угрозу.

Во вторник президент США проведёт переговоры с руководством Евросоюза, прежде чем отправиться в Женеву на встречу в среду со своим российским коллегой. Он назвал Владимира Путина «достойным противником»:

«Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, в которых мы можем сотрудничать, если он пожелает, - сказал Джо Байден. - Если же он предпочтёт не сотрудничать и будет действовать так же, как в прошлом, в отношении кибербезопасности и некоторых других действий, то мы ответим. Мы ответим тем же. "

Байден призвал 30 союзных стран лучше координировать своё противодействие растущей мощи Китая. Генеральный секретарь НАТО отметил, что КНР не является врагом для альянса, но применил как никогда жёсткую формулировку:

«Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал большим количеством боеголовок и большим количеством сложных систем доставки, - сказал Йенс Столтенберг. - Он непрозрачено проводит свою военную модернизацию. И он развивает военное сотрудничество с Россией, в том числе посредством учений в евроатлантическом регионе».

На саммите НАТО Байден подтвердил приверженность Соединённых Штатов статьей 5 Вашингтонского договора о коллективне обороны. Это был первый его визит к своим союзникам в качестве главы Белого дома и повод для восстановления трансатлантических уз, ослабленных в эпоху его предшественника Дональда Трампа.