Мессимания в Париже: бум продаж футболок и расширение стадиона ПСЖ

Очереди за футболками с 30-м номером, раскупленные билеты на первый домашний матч и планы по расширению стадиона. Заключение контракта с Лионелем Месси вынуждает руководство ПСЖ приступить к реконструкции "Парк де Пренс". Об этом сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, владельцы клуба были впечатлены небывалым ажиотажем среди болельщиков - билеты на первый домашний матч парижан со "Страсбургом" были раскуплены еще до официального объявления о переходе аргентинца. Найти их теперь можно только у перекупщиков или на черном рынке - цена за не самые удобные места может достигать 450 евро, улучшенной категории - от 1 тысячи евро. При этом Месси не выйдет на поле, перед матчем пройдет его официальная презентация. Бывший игрок "Барселоны" изъявлял желание сыграть свой первый матч уже в эту субботу, но руководство решило, что после месячного перерыва ему нужно больше времени на тренировки.

Лионель Месси и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Francois Mori/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Стадион "Парк де Пренс" был построен в 1897 году, изначально - как велодром. В 1972 году арену реконструировали, велотрек демонтировали. На данный момент он вмещает до 49,5 тысяч зрителей.

По данным газеты Le Parisien, после появления в составе Месси домашние матчи ПСЖ могут посещать до 99 тысяч человек, что приравнивается к вместимости стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи подтвердил, что стадион стал маловат, и добавил, что все крупные клубы в настоящее время располагают стадионами на 80 тыс. человек: "Расширить стадион для нас - это обязательная задача". Как сообщает радиостанция, мэр Парижа Анн Идальго уже дала согласие на расширение "Парк де Пренс".

Трудности перестройки

Стадион "Парк де Пренс" Rafael Yaghobzadeh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Увеличить вместимость арены почти вдвое - технически очень сложная задача. Дело в том, что стадион на юго-западе Парижа расположен над туннелем кольцевой автодороги. Расширение трибун будет означать увеличение давления веса объекта на опоры. Одним из решений может стать углубление футбольного поля, что позволит создать несколько дополнительных рядов на трибунах.

Очередь за "тридцаткой"

На утро после официального подписания контракта с Месси в официальный магазин ПСЖ на Елисейских полях выстроилась огромная очередь. Болельщики готовы часами стоят за футболкой с заветным именем и 30-м номером - его выбрал сам игрок, именно под ним он начинал свою карьеру в "Барселоне".

При этом на сайте команды сообщают, что все имевшиеся в наличии мужские футболки уже распроданы. Предзаказ будет доступен в скором времени, но с доставкой лишь в октябре.

И о финансах

Перед подписанием контракта с одним из самых известных футболистов руководство ПСЖ внимательно изучило его условия и вопросы распределение имиджевых прав. Несмотря на то, что игрок пришел в клуб в качестве свободного агента, парижанам необходимо задумываться о соблюдении финансового фейр-плей в последствии.

По оценкам специалистов, рекламный потенциал ПСЖ как бренда после прихода Месси значительно вырастет, не говоря уже о прибыли от маркетинга: с продажи футболок, атрибутики и билетов. Аргентинец имеет свою огромную аудиторию фанатов вне зависимости от клуба, за который тот играет. Количество подписчиков в официальном аккаунте ПСЖ в Instagram после прихода Лео увеличилось на 5 млн.

Консалтинговая фирма Brand Finance оценила потери "Барселоны" от ухода аргентинца. На спонсорских контрактах, на выручке от продажи атрибутики клуб может потерять более 135 млн евро. Можно предположить, что примерно такую сумму ПСЖ принесет имя Месси.

В это трансферное окно ПСЖ удалось подписать сразу 5 громких имен: звезду Евро-2020 вратаря Джанлуиджи Доннаруму, бывших капитанов "Реала" и "Ливерпуля" Серхио Рамоса и Джорджиньо Вейналдума, экс-защитника "Интера" Ашрафа Хакими и самого Месси. Причем, все они, кроме Хакими, приехали в Париж свободными агентами.

Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, ПСЖ придется с кем-то попрощаться. По данным The Athletic, клуб может избавиться от Мауро Икарди, Андера Эрреры, Рафиньи, Тило Керера, Идриссы Гуйе и Абду Диалло. При этом сообщается, что клуб не хочет расставаться с другой своей звездой Килианом Мбаппе и надеется, что молодой француз останется рядом с Месси, чтобы исполнить свою давнюю мечту - выиграть Лигу чемпионов.