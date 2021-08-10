Лионель Месси переходит в ПСЖ

Лионель Месси переходит во французский ПСЖ. Бывший игрок "Барселоны" уже прилетел в Париж для подписания контракта.

В аэропорту Ле-Бурже его встречали сотни болельщиков парижского клуба.

Как ожидается, контракт ПСЖ с Месси рассчитан на 2 года.

ПСЖ анонсировал пресс-конференцию Месси 11 августа, которая пройдет на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" в 12:00 по московскому времени.

8 августа Месси попрощался с "Барселоной", которой посвятил 21 год жизни. На пресс-конференции аргентинец не смог сдержать слез.