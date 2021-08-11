ФРГ: британца поместили под арест по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Британец, задержанный в Германии по подозрению в работе на российскую разведку, помещен под арест. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

По данным ведомства, сотрудник посольства Великобритании в Берлине Дэвид С. как минимум один раз передал секретные документы представителю российской спецслужбы. За это он получил вознаграждение наличными.

Подозреваемого задержали накануне в Потсдаме, в земле Бранденбург. В его квартире и на рабочем месте проведены обыски.

"Мы очень серьезно относимся к утверждениям о том, что арестованный действовал в интересах российской разведки. Шпионаж в ущерб нашему близкому партнеру на немецкой территории — это неприемлемо, поэтому мы будем очень внимательно следить за расследованием Генпрокуратуры", — заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

По информации немецкого издания Focus Online, Дэвид С. был наемным сотрудником посольства и не имел дипломатического статуса, а документы, переданные им, касались борьбы с терроризмом.

"Пока нет информации, какую сумму этот человек получил в обмен на документы или насколько конфиденциальными они были. Но этот инцидент, конечно, сделает и без того натянутые в последние годы отношения между Россией и Великобританией еще более натянутыми. Он также обострит отношения между Россией и Германией, а это отношения, в которых есть взлеты и падения. И немаловажно, что это происходит сейчас, когда в Германии начинается предвыборная кампания", — передает из Берлина корреспондент Euronews Джона Каллгрен.