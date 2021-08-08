Слёзы чемпиона: Лионель Месси попрощался с "Барселоной"

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси со слезами на глазах попрощался с футбольным клубом "Барселона ", за который выступал всю свою профессиональную карьеру.

Срок контракта истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним аргентинским нападающим из-за финансового и структурного регламента чемпионата Испании.

"Моя семья и я были уверены, что мы останемся дома. Мы этого хотели. Но, к сожалению, сегодня я пришел сюда, чтобы попрощаться после того, как провел в клубе многие годы, всю свою жизнь. Мне было всего 13 лет, когда я сюда приехал", — сказал не пресс-конференции Месси.

Аргентинец дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Свою карьеру Месси, вероятнее всего, продолжит во французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен". По сообщениям СМИ, Месси согласовал условия двухлетнего контракта с опцией продления.