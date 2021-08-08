Греция: "Они сожгли рай"

Второй по величине греческий остров Эвбея переживает одну из самых тяжёлых природных катастроф в своей истории. За последние несколько дней лесные пожары уничтожили сотни гектаров угодий. Сгорели десятки населённых пунктов, более двух тысяч человек эвакуированы. Огонь фактически разделил остров на две части.

Местные жители говорят, что Эвбея больше никогда не будет прежней, и винят власти в нехватке сил для борьбы с пожарами. Многие до последнего отказываются покидать зону бедствия — они пытаются хоть как-то спасти свои дома, заливая стены водой. Те, у кого есть трактора, валят деревья и создают земляные насыпи, чтобы остановить продвижение огня. Но в конце концов всё это приносит никакого результата, а люди вынуждены уходить на паромы, навсегда простившись с домом:

— Это трагедия. Всё теперь в руках Господних, а мы пытаемся сделать всё, что можем. Государства просто нет!

— Они сожгли нас! Они сожгли рай! У них нет совести!

В условиях 40-градусной жары огонь быстро продвигается по сосновым рощам и зелёным склонам над пересохшими лесными ручьями. Дышать тяжело даже вдали от пожара. Со стихией борются более 500 человек из разных стран, они пытаются сдержать распространение огня с юга и севера.

Используется и авиация, но, как объясняют в правительстве, в сложившихся условиях она недостаточно эффективна — пилоты и так рискуют жизнями, отправляясь сбрасывать воду при практически нулевой видимости и чрезвычайно высокой турбулентности.

Ситуацию в Эвбее правительство называет сейчас наиболее сложной, хотя пожары бушуют и в других регионах Греции, в частности, в Аттике. Премьер-министр Кириакос Мицотакис говорит о «лете кошмаров». Он предупреждает об угрозе новых лесных пожаров на фоне продолжающейся засухи. В этих условиях, по словам главы правительства, приоритетом властей остаётся спасение людей.