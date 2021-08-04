Сгорели "легкие" Аттики: лесные пожары в Греции

Греция борется с последствиями самой сильной за последние сорок лет жары. Температура во многих районах страны превышает 44 градуса. За минувшие сутки вспыхнуло более 80 лесных пожаров. Самый крупный – у подножия горы Парнис к северу от Афин.

"Жители Варибоби подсчитывают убытки. Сожжены или сильно повреждены десятки зданий, машин и магазинов. По последним данным, выгорела территория свыше 12 тысяч гектаров. Эксперты и власти призывают людей, проживающих вблизи лесных массивов, очистить периметр своих домов от травы и веток деревьев. Высокие температуры воздуха сохранятся и могут привести к новым пожарам", - передает из Греции корреспондент Euronews Фэй Дулгкери.

По оценкам национальной службы гражданской защиты, огонь уничтожил 94 дома. Спасены 442 человека.

"Мы пытались при помощи шлангов намочить крышу и все внешние помещения, но приехала полиция и заставила нас покинуть дом. Все произошло очень быстро, в последнюю минуту я отвязал собаку. Теперь нигде не могу ее найти", - рассказывает местный житель.

Повсюду – пепел. Соснового леса Варибоби, который называли "легкими" Аттики, больше нет.

''Нам нужно все отстраивать заново, проводить электричество, воду. Трубы расплавлены. Столы, кровати – ничего не осталось", - говорит грек, потерявший в огне свой дом.

"Конечно, температуры высокие, влажность - почти нулевая, населенные пункты находятся вблизи лесных массивов. Но следует отметить и почти полное отсутствие каких-либо мер защиты от пожаров, предпринятых домовладельцами", - отмечает специалист по ликвидации ЧС природного характера Эфтимиос Леккас.

Греция задействовала Механизм гражданской защиты Европейского союза. Кипр уже пришел на помощь и отправил на борьбу с огнем 40 пожарных и два самолета.