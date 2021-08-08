Афганские правительственные силы пытаются выбить талибов из Кундуза

В Афганистане отряды сил специального назначения проводят операцию по выдворению боевиков радикального движения "Талибан" из Кундуза - столицы одноименной провинции. Ранее сообщалось, что несколько районов Кундуза были захвачены экстремистами. По других данным, талибы взяли весь город. Ожесточенные бои идут и в административной центре провинции Сари-Пуль.

Всего за двое суток талибы добились значительного прогресса. Накануне стало известно, что они взяли под контроль город Шеберган - столицу северной провинции Джаузджан. Ранее в руках экстремистов оказался Зарандж - центр провинции Нимроз, расположенный на юго-западе страны, недалеко от границы с Ираном.

Наступление противников Кабула активизировалось на фоне вывода из страны контингентов НАТО и США. По последним данным, талибы заняли уже большую часть Афганистана. Ряд источников утверждает, что правительство контролирует лишь 20% территории государства.

В субботу вечером американские бомбардировщики B-52 нанесли удар по боевикам на севере Афганистана. Минобороны заявляет, что были ликвидированы более 200 представителей движения "Талибан", уничтожено большое количество оружия и амуниции.