Талибы приближаются к Кабулу

Движение «Талибан» заявило о захвате ещё нескольких административных центров на севере Афганистана — в этом списке оказались Талукан, Сари-Пуль и Кундуз. Афганское правительство официально эти данные не подтверждает.

AP со ссылкой на местных депутатов сообщает, что под контролем талибов оказался ряд административных зданий в Кундузе, в том числе штаб-квартира полиции, региональная администрация и тюрьма. Таким образом, отряды организации, которую многие страны признают террористической, заметно продвинулись к столице. От Кундуза до Кабула 330 км.

Представитель МВД Миравис Станикзай сообщал, что силы безопасности при поддержке авиации начали зачистку административного центра от талибов. Министерство обороны заявляет о тяжёлых потерях исламистов.

«Талибан» активизировал наступление на фоне вывода сил НАТО и США из Афганистана. По последним данным, под контролем Кабула осталась меньшая часть страны. В Вашингтоне говорят, что не намерены из-за этого корректировать планы по выводу войск, но обещают оказывать поддержку правительственным силам, в частности, с воздуха.