Афганистан: талибы захватывают новые территории

Боевики радикального движения "Талибан" взяли под контроль город Зарандж - центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Официально информация не подтверждается, однако об этом сообщают ряд источников.

В Кабуле в пятницу был убит глава информационного центра правительства и бывший заместитель пресс-секретаря президента Давакхан Минапал. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.

Боевики продолжают наступление по мере того, как страну покидают военные США. По разным оценкам, организация контролирует от 50% до 80% территории государства.

Ранее на этой неделе талибы совершили нападение на дом министра обороны Афганистана, в результате которого восемь человек погибли и двадцать пострадали.

Между тем в Кабуле заявляют, что смогут не допустить силового захвата власти движением "Талибан".

В ряде афганских провинций прошли демонстрации протеста. Участники акций держали в руках национальные флаги. Манифестанты говорили о том, что защищая свою землю, готовы пойти на жертвы. Впервые такие митинги начались в понедельник в провинции Герат, а затем распространились на другие части страны.