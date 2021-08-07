Литва мотивирует мигрантов вернуться домой

Гуманитарная ситуация в расположенных в Литве лагерях для мигрантов ухудшается. Людей в них становится все больше, а наступившая дождливая погода делает крайне неприятными и без того скромные условия существования. С начала нынешнего года свыше четырех тысяч нелегалов прибыли в Литву из Беларуси. Большинство из них — иракцы. В июне поток резко вырос. Вильнюс обвиняет Минск в намеренной отправке мигрантов к белорусско-литовской границе, в качестве мести за европейские санкции в отношении правительства Александра Лукашенко. Что по этому поводу думают сами мигранты?

Тамар Хейдар, мигрант из Ирака: "Беларусь меня не использует. Меня вообще не волнует Беларусь. Мне все равно что случилось. Что меня сейчас беспокоит, так это моя жизнь, а не жизнь белорусов. Все эти люди, они здесь потому, что хотят улучшить свою жизнь, а не потому, что их использует Беларусь. Это я использую Беларусь. Я могу это так сказать. Это лучшее слово".

В Литве прогнозируют, что до конца года в страну могут прибыть свыше десяти тысяч мигрантов, в том числе, потому что в августе количество рейсов из Ирака в столицу Беларуси Минск возросло в три раза. В субботу департамент миграции при МВД сообщил, что нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Беларусь, и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере 300 евро наличными. Единовременное пособие будет предоставляться мигрантам в аэропорту перед посадкой в самолет.