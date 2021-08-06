Олега Навального приговорили к году лишения свободы условно

Преображенский суд Москвы в пятницу приговорил брата Алексея Навального Олега к году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста.

Приговор зачитали без присутствия в зале суда слушателей и журналистов из-за санитарных ограничений.

Во время прений сторон прокурор просил приговорить Олега Навального к году условно с испытательным сроком три года. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм, так как призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в центре Москвы, что создало риск их заражения коронавирусом. Олег Навальный это отрицает, считая себя невиновным. В прениях сторон его адвокат Никос Параскевов просил суд полностью оправдать своего подзащитного, заявив, что его вина не доказана.

Это уже вторая судимость для Олега Навального. В 2014 году его приговорили к 3,5 года колонии за мошенничество по делу "Ив Роше".

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил бывшего активиста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николая Ляскина к 1 году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе текущего года.

Согласно наложенным на него судом ограничениям, ему нельзя покидать свое жилище с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы столичного региона.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить Ляскина к двум годам ограничения свободы. По версии гособвинения, он виновен в подстрекательстве к нарушению санитарных норм: призывал людей через соцсети выйти на несанкционированную акцию в Москве, создавая риск их заражения коронавирусом. Сам Ляскин это отрицает, считая себя невиновным.

Обвиняемым в нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве уже вынесено два приговора. Преображенский суд Москвы 3 августа осудил Любовь Соболь на 1,5 года ограничения свободы, она не должна покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать митинги, выезжать за пределы своего муниципального образования. 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель. Помимо них, фигурантами дела стали брат блогера Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, некоторые активисты ФБК.