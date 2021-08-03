Хаменеи утвердил Раиси президентом

Представитель Евросоюза примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси, которая состоится 5 августа. Боюссель подтвердил своё решение направить в Тегеран заместителя генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора.

Во вторник Раиси был утверждён в должности главы государства духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Он отметил ряд проблем, которые надо срочно решить, и пообещал:

"Мы будем работать над отменой репрессивных санкций, однако не намерены связывать уровень жизни нашего народа с волей иностранных госдуарств".

Израиль заявил, что решение ЕС направить своего посланника на инаугурацию Раиси "придаёт легитимность политике тоталитарного режима аятолл, поощряя его на дальнейшее насилие и агрессию":

"Решение Европейского Союза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге "Тегеранского мясника" вызывает недоумение и свидетельствует о неверном суждении", - говорится в заявлении пресс-секреатря израиальского МИДа.

Эбрахим Раиси победил на президентских выборах 18 июля, набрав около 62% голосов при явке ниже 49%. В отличие от предыдущего президента Ирана Хасана Роухани он - убеждённый консерватор.