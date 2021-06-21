Раиси призвал США снять санкции с Ирана

Избранный президент Ирана Эбрахим Раиси провёл в Тегеране первую пресс-конференцию. В августе он сменит на президентском посту Хасана Рухани, которого ранее жёстко критиковал. Ряд прозвучавших вопросов касался возможной смены внешнеполитического курса страны.

Аннелиз Боржес, Euronews:

– Насколько важно для вашей администрации восстановить всеобъемлющий план действий, и что бы вы сказали США и европейским странам?»

Эбрахим Раиси:

– Америка и европейские страны должны подумать о том, как они действовали в отношении плана. Америка его нарушила, а европейцы не сдержали своих обещаний. Я заявляю Соединённым Штатам: согласно плану, вы были обязаны отменить все санкции, но вы этого не сделали. Вернитесь и выполните свои обязательства. А обращаясь к европейцам, скажу: не поддавайтесь давлению и внешней политике США. Выполняйте свои обязательства по плану действий.

Раиси был избран президентом страны в пятницу, получив почти 62% процента голосов пришедших на выборы избирателей. Явка составила почти 49%.