Огонь подступает к Афинам

Жители трёх населённых пунктов в районе Афин спешно покидают дома. Власти распорядились об эвакуации из-за сильного лесного пожара, который не удаётся взять под контроль.
Он вспыхнул во вторник в горной местности, близ местечка Татой, где расположен бывший загородный дворец греческих королей и место погребения членов королевской семьи.
Огонь уже охватил несколько домов в пригороде Варибоби. Над северными кварталами столицы нависло облако чёрного дыма. Сообщается о перебоях с электричеством. По этой причине возникли проблемы с транспортным сообщением. Отменено несколько пассажирских поездов.
Тушение осложняет 40-градусная жара, которая не спадает вот уже несколько дней
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