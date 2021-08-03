Огонь подступает к Афинам

Жители трёх населённых пунктов в районе Афин спешно покидают дома. Власти распорядились об эвакуации из-за сильного лесного пожара, который не удаётся взять под контроль.

Он вспыхнул во вторник в горной местности, близ местечка Татой, где расположен бывший загородный дворец греческих королей и место погребения членов королевской семьи.

Огонь уже охватил несколько домов в пригороде Варибоби. Над северными кварталами столицы нависло облако чёрного дыма. Сообщается о перебоях с электричеством. По этой причине возникли проблемы с транспортным сообщением. Отменено несколько пассажирских поездов.

Тушение осложняет 40-градусная жара, которая не спадает вот уже несколько дней