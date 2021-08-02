Олимпийские слёзы гимнаста Ли Яна

На Олимпийских играх в Токио представительница Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн завоевала золотую медаль в беге на 100 метров с барьерами. Спортсменка показала результат 12,37 секунды. Второе место заняла американка Кендра Харрисон, третьей стала Меган Таппер с Ямайки.

Греческий легкоатлет Милтиадис Тентоглу добыл "золото" в прыжках в длину. Результат победителя в лучшей попытке - 8 метров 41 сантиметр. "Серебро" у кубинца Хуана Мигеля Эчеваррии. Его товарищ по команде Майкель Массо получил бронзовую медаль.

Француз Жан Кикампуа одержал победу в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 метров. Кикампуа набрал 34 очка, повторив олимпийский рекорд кубинца Леуриса Пупо на Играх в Лондоне. Пупо на соревнованиях в Токио выиграл серебряную награду, "бронза" - у китайца Ли Юэхуна.

Китайский гимнаст Лю Ян оказался лучшим в упражнениях на кольцах. Теперь в его олимпийской коллекции, помимо "бронзы", завоеванной в 2016 году есть и "золото" Игр. Серебряную медаль выиграл также китайский спортсмен Ю Хао. "Бронза" - у грека Элефтериоса Петруниаса.