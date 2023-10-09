Кениец Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне

By Euronews

Кениец Келвин Киптум стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон быстрее, чем за 2 часа 1 минуту

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Кенийский бегун Келвин Киптум стал победителем Чикагского марафона, установив новый мировой рекорд.

Дистанцию в 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 35 секунд. Киптум стал первым человеком в истории, пробежавшим марафон быстрее, чем за 2 часа 1 минуту.

Предыдущее мировое достижение было установлено 25 сентября 2022 года на Берлинском марафоне. Тогда двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту 9 секунд.