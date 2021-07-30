Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается 30 июля. Каждый день тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки преступников.

Точных данных нет, но по приблизительным оценкам ООН, около 25 миллионов человек по всему миру являются жертвами принудительного труда и сексуальной эксплуатации.

И это число растёт.

Удекве Кеннеди Обинна, одна из жертв торговли людьми:

"Того, кто умирал, просто выбрасывали из грузовика. Ни могилы, ни похорон. А мы продолжали путь. После недели скитаний по пустыне, мы прибыли в САбху в Ливии. Это печально известный похищениями и торговлей людьми город".

Пандемия существенно осложнила задачу по борьбе контрабандистами, реализацию просветительской кампании, программ помощи пострадавшим. Главным направлением следования остаётся Европа.

Джозия Эмерол, представитель Агентства по борьбе с торговлей людьми NAPTIP: "Людей набирают из разных мест, доставляют их в пункт назначения, где им внушают, что они кому-то должны. Они заставляют их подписать обязательство по выплате 70, 80 тысяч долларов. И говорят: "Это сумма, которую мы на вас потратили. И пока вы не заплатите, вы не можете быть свободными".

В пандемию преступники воспользовались ухудшением материального положения потенциальных жертв и увеличением времени, проводимом в Интернете. По данным группы экспертов Совета Европы, резко активизировалась вербовка через Сеть.

Благодаря укреплению международного сотрудничества , всё больше контрабандистов удаётся привлечь к ответственности. Но до победы в этой войне ещё очень далеко.