Отказ от вакцинации: свобода выбора или эгоизм?

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "На этой неделе, с трудом наверстав упущенное, Европа вышла в число мировых лидеров. Я говорю не об Олимпийских играх, а о вакцинации. ЕС достиг своей собственной цели - к концу июля иммунизировать 70% взрослого населения хотя бы одной дозой. Кроме того, 57% взрослых теперь полностью вакцинированы двумя прививками.

Оружие против "Дельты" - вакцина

Объявив эти цифры, председатель Еврокомиссии была удовлетворена. Но особого восторга Урсула фон дер Ляйен не выразила. Причина: до победы над Covid-19 ещё далеко, а вакцина остается практически единственным оружием, имеющимся в нашем распоряжении.

«Нам нужно продолжать в том же духе. "Дельта-вариант" очень опасен. Поэтому я призываю всех, у кого есть такая возможность, получить прививки ради собственного здоровья и защиты других ».

Объявление о достижении промежуточной цели было сделано на фоне резкого роста числа заражений, в основном среди невакцинированных. Некоторые страны, такие как Франция, приняли строгие законы, чтобы обуздать распространение штамма "Дельта". Стали наказывать тех людей, которые не получили укола.

Кому Макрон диктатор, кому защитник

Во Франции это было встречено протестами шумного меньшинства. Отказываясь прививаться, оно изображает президента диктатором, который отнимает у людей личные свободы. Не испугавшись, Эммануэль Макрон во время посещения заморских территорий Франции в южной части Тихого океана, набросился на этих протестующих:

«Чего стоит ваша свобода, если вы говорите мне «я не хочу вакцинироваться?» Если завтра вы заразите своего отца, мать или меня, я стану жертвой вашей свободы, когда у вас была возможность сделать что-то для защиты себя и защиты меня. Это не свобода, это называется безответственностью, это называется эгоизмом".

Жёсткие слова в том, что выглядит как форма культурной войны, которая всё больше поляризует людей.

В Бельгии исследователи провели опрос с целью выяснить, что толкает людей в тот или другой лагерь. Идея в том, чтобы лучше понять обе группы и их мотивацию.

Ко мне присоединяется Тимоти Десмет, экономист, специалист на маркетингу и поведению потребителей из Свободного университета в Брюсселе.

Гробе: Вы только что провели исследование среди бельгийцев, чтобы выяснить, почему они решили сделать или не сделать прививку. Какие основные выводы?

Десмет: Главный вывод состоит в том, что большинство людей на самом деле довольны кампанией вакцинации. Они видят пользу для здоровья не только своего, но в первую очередь, пользу для здоровья более слабых людей, старшего возраста или людей, которые уже болеют. И это главный фактор удовлетворения от вакцинации. Но мы также видим, что многие из тех, кто ещё не привит, колеблются в решении, вакцинироваться ли в будущем.

Гробе: Какова статистика человека, который отказывается от прививки – его возраст, пол, образование, уровень дохода?

Десмет: Мы видим некоторые тонкие различия между разными группами, о которых вы упомянули. Но это больше связано с их отношением, с тем, что они чувствуют по поводу вакцинации, независимо от того, стары они или молоды, мужчины это или женщины. Мы видим одну конкретную закономерность: люди, сомневающиеся в вакцинации, скептически относятся к основным средствам массовой информации. Они избегают традиционные СМИ и, похоже, находят для себя новости в основном в социальных сетях. Они ищут или потребляют ту информацию, которая ещё больше укрепляет их убеждения. Такие люди верят в то, что вакцинация не только бесполезна, но и на самом деле опасна для здоровья из-за побочных эффектов.

Не получается убедить - подтолкнуть

Гробе: Правительства нескольких стран Европы в последнее время усилили давление на сознательно непривившихся. В какой степени этих людей можно убедить или подтолкнуть к вакцинации?

Десмет: По-моему, подтолкнуть - это хорошая идея, потому что вы не сможете убедить их, основываясь на теоретических доводах. Например, нет смысла уверять, что вакцина на самом деле не опасна. Они никогда не купят это, считая прививки риском, и вы не сможете их переубедить. Вам нужно найти другой способ. Думаю, с научной точки зрения, а также судя по результатам нашего исследования, некоторые практические действия, вероятно, будут работать лучше. То есть, вы должны сделать так, чтобы им было очень трудно не вакцинироваться. Например, мы видим, что во Франции нельзя даже выпить чашку кофе в баре, не имея прививки. Такое очень разрушительно для вашей нормальной жизни. И мы сразу увидели эффект, и многие люди сказали: «Ну ладно, тогда я путь мне сделают укол, потому что в противном случае моя жизнь будет слишком трудной. Я не смогу путешествовать". И это способ их убедить. Мы называем это подталкиванием и склонением к правильному решению. И это, я думаю, сработает намного лучше, чем пытаться убедить их аргументами по существу.

Вопрос: Президент США Байден теперь называет Covid-19 «пандемией невакцинированных», предполагая, что только они заболеют и умрут. Что вы думаете об этом аргументе?

Десмет: По-моему, он слабоват. Я могу его принять только отчасти. Ведь даже когда вы привиты, для вас остаются риск заразиться, хотя и меньший, у вас всё ещё есть шанс умереть от этого. Так что я не совсем согласен с тем, что это проблема невакцинированных. Также не учитывается тот факт, что в Западном мире многие люди уже получили прививки, а в бедных и беднейших странах только 1% населения вакцинирован полностью. Многие хотят получить вакцину, но не имеют к ней доступа. Так что по-моему люди используют слишком черно-белый аргумент, когда говорят, мол, теперь это проблема невакцинированных».

Экстремальная погода в Европе

Кампания вакцинации - не единственная тема в Европе этим летом, вызывающая эмоции. Другая, как вы уже догадались, это погода. Или, экстремальная погода, я бы сказал.

После разрушительных наводнений в Германии и Бельгии две недели назад, в районе озера Комо на севере Италии прошли проливные дожди и град, вызвавшие сильные наводнения и сели.

Тем временем, пожарные в Греции, Турции и на итальянском острове Сардиния пытались обуздать широкомасштабное воспламенение. Греческие власти эвакуировали несколько районов к северу от Афин, когда лесной пожар прокатился по склонам холмов, повреждая дома и поджигая машины. Пожарная служба остаётся наготове в нескольких других частях Греции из-за аномальной жары. Ожидается, что температура достигнет 43 градусов по Цельсию.

Такая экстремальная погода в Европе, возможно, будет считаться обычной".