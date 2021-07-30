Мигранты: нелегкий путь к мечте

Миграционный кризис продолжает нарастать в целом ряде европейских стран. В Литве на границе с Беларусью с начала года задержано уже более 3 тысяч незваных гостей с Ближнего Востока и Северной Африки. Нелегальная миграция резко возросла после того, как ЕС ввел новые экономические и секторальные санкции против белорусского правительства Лукашенко.

Тем временем, как и в других частях Европы, среди местного литовского населения растет волна возмущения и протеста против размещения мигрантов. Они всеми силами пытаются не допустить строительства в своих городах и поселках лагерей для нелегалов.

Заборы на границах, рвы и протесты - не единственные препятствия, с которыми сталкиваются мигранты в стремлении к лучшей жизни. Многие идут на риск и пытаются попасть в ЕС через границу между Боснией и Хорватией. Там еще остались минные поля после военного конфликта 90-х годов. Недавно в результате взрыва один человек погиб и несколько получили ранения.

Но есть еще и бюрократические препятствия. 18-летний Мустафа Хасан прибыл в Норвегию в 2008 году. В 2019 году ему сообщили, что он будет депортирован, поскольку власти утверждают, что его мать предоставила неверную информацию о его гражданстве. Однако недавно Мустафа выиграл в суде дело о депортации и получил второй шанс на вид на жительство в Норвегии.