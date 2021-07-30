Новые ограничения в Японии

Многие жители Японии опасаются, что проведение Олимпиады может привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции в стране. В пятницу в Токио был выявлен очередной суточный максимум заражений. Манифестанты проводят акции протеста с требованием отмены соревнований.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга вновь заявил, что продолжающиеся летние Олимпийские игры не являются источником заражений.

"Люди хотят, чтобы ограничения закончились, потому что все предыдущие режимы чрезвычайных ситуаций были полны несоответствий, было много несправедливых решений, и в целом все эти меры направлены на то, чтобы организовать проведение Олимпийских игр, но за счет обычных людей", — комментирует японская журналистка Чинг Ли Тор.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом режим ЧС в столице продлен до конца августа. Правительство объявило о введение этой меры в трех префектурах, расположенных близ Токио (Сайтама, Тиба и Канагава), а также на территории префектуры Осака.

"Несмотря на действие режима чрезвычайной ситуации, Токио получил редкий шанс стать хозяином Олимпиады, такое может не повториться, потому хочется всё же получить этот опыт", — говорит турист.

Глава правительства также отметил, что благодаря вакцинации в Токио доля инфицированных среди пожилых составляет лишь 2%, при этом еще в апреле она достигала 20%, число заразившихся растет но статистика по тяжелобольным и умершим также остается на низком уровне.