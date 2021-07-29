Марк Фостер: "Со зрителями можно показать лучший результат"

Олимпийские игры в Токио преподнесли немало сенсаций. 18-летний пловец из Туниса Ахмед Хафнауи из аутсайдера пробился в чемпионы, Американец пловец Калеб Дрессел установил новый рекорд на играх и взял уже два олимпийских "золота". Из-за пандемии фанатам приходится следить за соревнованиями издалека.

Своими впечатлениями с телеканалом Euronews поделился чемпион мира, британский пловец Марк Фостер:

"Главным именем на Играх, конечно, должен был стать Калеб Дрессел, это новый Майкл Фелпс! Он взял на себя большую задачу, но пока справляется с ней. Сегодня он — самый быстрый мужчина на планете. Он примет участие еще в пяти состязаниях. Сможет ли он завоевать семь золотых медалей? Такая возможность точно есть. Для британцев эти Олимпийские игры стали лучшими с 1908 года. Адам Пити показал отличный результат, о нем много можно говорить. Он доминирует в брассе. Вот уже семь лет его никто не может превзойти".

Энди Робини, Euronews: ''Что вы можете сказать об условиях проведения соревнований? Вы принимали участие в Олимпийских играх, смогли бы показать такие же результаты без поддержки зрителей?''

Марк Фостер: "Неважно на какой дорожке вы оказались, опыт у всех одинаковый, все уже готовы к такой атмосфере, так как последние полтора года на многих соревнованиях не было зрителей, думаю, что спортсмены уже к этому привыкли. Но, конечно, выход перед состязанием, атмосфера Олимпиады, заполненные трибуны, объявление имени спортсмена, восторженный рев зала — от всего этого мурашки по коже, это заряжает энергией. Но уже от спортсмена зависит, как он ей управляет. Думаю, что да, со зрителями можно показать лучший результат''.

Одним из самых интересных предстоящих состязаний станет заплыв на 50 метров вольным стилем среди мужчин и конкуренцию Калебу Дресселу может составить француз Флоран Манаду. А среди женщин серьезными претендентками на "золото" считаются Сара Шёстрём, Эмма Маккеон и Раноми Кромовидьойо.