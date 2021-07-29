Ливерпуль: в будущее без статуса

Ливерпуль готовится возобновить прием туристов после длительного периода санитарных ограничений, однако теперь в ином статусе: город исключен из перечня объектов Всемирного наследия. В ЮНЕСКО решили, что построенные в Ливерпуле новые здания разрушили выдающуюся универсальную ценность викторианского облика города.

Символ Ливерпуля - ансамбль зданий в районе Пир-Хед, названный "Три грации". Возведенные рядом ультрасовременные постройки критики поспешили прозвать "Тремя позорищами". Столкновение старого и нового, не всегда выверенное, с точки зрения экспертов, стало главной причиной изъятия города из списка ЮНЕСКО. Решение, с которым согласны не все.

Кэлр Макколган, директор по культуре городского совета, напоминает: "Ливерпуль - это международный бренд, он всегда им был, возьмите футбол, музыку или культурное наследие. Почти половина нашей экономики генерируется туризмом, и это продолжается. В данный момент у нас в доке стоит круизный лайнер. Ливерпуль - город мирового наследия. Тысячи, миллионы людей отправлялись отсюда в плаванье по всему миру. Но город должен расти!"

Расти - да, но как? Некогда заброшенное место перестраивают в современный городской квартал с собственным стадионом. На стадии проектирования в 2012 году власти получили предупреждение от экспертов ЮНЕСКО, обеспокоенных нарушением целостности объекта Всемирного наследия.

Генриетта Биллинг, директор группы "Спасем наследие Британии", комментирует: "Были озвучены опасения по поводу управления объектом Всемирного наследия. Здесь реализуется много хороших проектов, эта зона действительно нуждается в модернизации. Но крайне важно, чтобы новые решения бережно встраивались в то, что здесь уже имеется, а не полностью подменяли собой прошлое".

Ливерпуль переживает ренессанс. Пятый по величине город Cоединенного королевства в 80- годы был эпицентром беспорядков, социального упадка и безработицы на уровне государcтвенного максимума.

"За последние 20 лет мы фактически переделали город, - отмечает историк Майкл Паркинсон. - Преобразован центр, на очереди - северные районы, а это - самые бедные кварталы в Ливерпуле, Великобритании, да и в Европе".

Из-за смены статуса Ливерпуль не лишится достопримечательностей, привлекающих туристов. Он навсегда останется родиной "битлов". Но теперь, когда в ЮНЕСКО сдержали слово, данное 10 лет назад, защитники памятников старины опасаются, что строительство и преобразования в городе будут вестись с меньшей оглядкой на историческое наследие.