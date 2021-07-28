Бейрут: скульптура из обломков на месте взрыва

В Бейруте устанавливают 25-метровую скульптуру ливанского художника Надима Карама под названием "The Gesture"("Жест"). Для ее создания он использовал необработанные обломки, собранные на месте мощного взрыва, произошедшего в порту 4 августа 2020 года. Трагедия унесла жизни более чем 200 человек. Многие квартала города были разрушены, ранения получили 6500 человек, тысячи людей лишились своих домов.
Ливан уже около двух лет переживает тяжелейший финансово-экономический кризис, охвативший все сферы. Пандемия и взрыв в порту Бейрута только усугубили его. На фоне финансового коллапса значительно выросли цены на основные товары. По данным Всемирного банка, за чертой бедности к началу 2021 года оказалось более 60% населения республики
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