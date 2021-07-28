Как защищали Капитолий: первые свидетели

Сотрудники правоохранительных органов стали первыми свидетелями, давшими показания в комитете комитета по расследованию штурма Капитолийского холма. Четверо приглашенных на заседание полицейских во время беспорядков в январе этого года противостояли толпе, не согласной с поражением на выборах Дональда Трампа.

Офицер Майкл Фэноун вспоминает: "Я хотел оттолкнуть от себя парней, расчистить пространство. Одновременно я видел, как кто-то пытался схватить мой пистолет. Да. я отчетливо помню, как один человек совершал выпады в мою сторону, чтобы завладеть оружием".

Офицеры полиции говорили, что испытали настоящий ужас, когда протестующие ворвались в Капитолий. Они заявили, что их били электрошокерами и оскорбляли.

Один из свидетелей сообщил, что участники беспорядков кричали, будто пришли туда по приглашению бывшего президента. В Белом доме январские события назвали позорными.

"Сегодняшние показания стали для всех, кто следил за ними, жгучим напоминанием о позорных событиях 6 января. И, конечно, эти свидетельства останутся с людьми надолго", - заметила пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки.

В тот день сторонники Трампа ворвались в комплекс правительственных зданий на Капитолийском холме и пытались помешать утверждению итогов ноябрьских выборов президента США.

По делу о штурме проходят свыше 500 человек.