Сторонники Трампа ворвались в Конгресс и сорвали утверждение итогов выборов

Обновление: NBC сообщает о гибели женщины, которая получила огнестрельное ранение в ходе противостояния протестующих и сотрудников силовых структур в здании Конгресса США.

Сторонники Дональда Трампа сорвали слушания в Конгрессе США по вопросу о признании результатов президентских выборов. Когда парламентарии перешли к рассмотрению итогов голосования в конкретных штатах, в здание Капитолия ворвались демонстранты. Конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Сами парламентарии рассказывали, что их попросили надеть противогазы и лечь на пол, когда в здании началась стрельба. Сообщается, что серьёзное ранение получила женщина. По предварительным данным, есть пострадавшие со стороны сотрудников правоохранительных органов, несколько человек госпитализированы.

Штурмом Капитолия обернулся «Марш за спасение Америки». Тысячи сторонников Дональда Трампа прошли шествием по улицам Вашингтона и осадили здание Конгресса. К месту противостояния были стянуты силы безопасности и армейские подразделения. Мэр столицы Мюриэл Баузер объявила комендантский час с 18:00 по местному времени и попросила Национальную гвардию помочь навести порядок в районе Капитолия. Направить военных к Капитолию распорядились президент Дональд Трамп и губернаторы нескольких штатов.

Избранный президент США Джо Байден и лидеры демократов в Конгрессе настаивали на том, что Трамп должен призвать своих сторонников разойтись и положить конец осаде Капитолия. По словам Байдена, события в Вашингтоне — это не акция протеста, а мятеж. Штурм Конгресса осудили генсек НАТО Йенс Столтенберг и ряд государств, в частности, Германия, Франция и Турция. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал происходящее «беспрецедентной атакой на американскую демократию».

Ранее Трамп, выступая перед демонстрантами, заявил, что их шествие будет «мирным и патриотичным». На фоне сообщений о столкновениях с полицией президент в своём твиттере призвал сторонников протестовать мирно, уважая требования правоохранительных органов и сил безопасности. Впоследствии, после соответствующих требований демократов, Трамп попросил протестующих разойтись.

Штурм Капитолия начался, когда вопрос о признании Джо Байдена избранным президентом США столкнулся с сопротивлением десятков республиканцев. Ещё до начала слушаний было ясно, что у противников отставки Трампа вряд ли хватит голосов, чтобы сорвать назначение. В числе тех, кто предостерегал парламентариев от демарша, был и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннел. Непризнание победы Байдена, по его словам, нанесло бы непоправимый вред республике и затянуло бы американскую демократию «в спираль смерти» с бесконечной борьбой за власть и недоверием к государственным институтам.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что попытка помешать назначению избранного президента — это участие в попытке государственного переворота.

Вице-президент Майк Пенс в начале слушаний заявил, что не может оспаривать победу Джо Байдена. Дональд Трамп расценил это как проявление слабости. «Майку Пенсу не хватило смелости сделать то, что он должен был ради защиты нашей страны и нашей Конституции», — написал Трамп.

Когда дошло до обсуждения голосования в штатах, противники Байдена заявили протест против признания результатов выборов в Аризоне. Согласно регламенту продолжительные дебаты могут идти по каждому штату, по которому заявлен протест. Таким образом даже после возобновления заседания слушания о признании Байдена президентом могут затянуться на долгие часы.