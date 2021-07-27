Олимпийские Игры в Токио: сюрпризы пятого дня

В пятый день Игр в Токио японская теннисистка Наоми Осака покинула домашнюю Олимпиаду, проиграв чешке Маркете Вондроушовой в третьем раунде турнира. 23-летняя Осака - вторая ракетка мира; на церемонии открытия главных соревнований четырехлетия она зажигала Олимпийский огонь.

Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских островов, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх. В карьере 33 летней Даффи нынешняя Олимпиада уже четвертая.

Бразилец Итало Феррейра войдет в историю как первый олимпийский чемпион по серфингу. Эта дисциплина дебютирует в программе Игр в Токио. В финале 27-летний бразилец победил японца Каноа Игараси. Бронзу завоевал австралиец Оуэн Райт.

Британский пловец Том Дин, который в минувшем году дважды переболел ковидом, одержал победу на дистанции 200 метров вольным стилем. Его соотечественник Данкан Скотт получил серебро. Бронза - у бразильца Фернандо Шеффера.

В соревновании женщин на дистанции 100 метров брассом победила американка Лидия Джейкоби. Семнадцатилетней спортсменке из Аляски удалось обойти фавориток - коллегу по команде Лилли Кинг и Татьяну Шенмейкер из ЮАР.