Наплыв нелегалов: МВД Литвы за ввод режима ЧП на границе с Беларусью

МВД Литвы предложило правительству ввести режим ЧП в приграничных с Беларусью районах. Таким образом ведомство рассчитывает более эффективно бороться с наплывом нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии, которые прибывают сюда с территории соседней страны. По последним данным, с начала года литовские пограничники задержали 2839 мигрантов (большинство из них - граждане Турции и Ирака). Это в 35 раз больше, чем за весь предыдущий год.

Вильнюс связывает происходящее с ослаблением контроля границы со стороны соседа. В мае в ответ на резкую международную реакцию на инцидент с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair с основателем Telegram-канала NEXTA на борту президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Евросоюз ужесточить санкции против Минска, назвав происходящее на внешних границах ЕС "гибридной войной". По его словам, специализированные белорусские фирмы предлагают нелегалам попасть на территорию сообщества за €7-8 тыс. Агентство Frontex уже разместило на литовско-белорусской границе свою миссию.

Ранее МВД Литвы попросило власти выделить на охрану границы дополнительные €15 млн.

Нелегалы в бывшей Веребейской школе - Алитусский район, Литва AP Photo

Решение о введение режима ЧП должен утвердить Сейм. Данную меру уже поддержала парламентская оппозиция. По словам ее лидера Саулюса Сквернялиса, это поможет "мобилизовать ресурсы самоуправлений и государства, а также все максимальные силы, чтобы обеспечить неприкосновенность государственных границ", в частности, позволит задействовать в решении проблемы армию, применять "определенные меры физического воздействия" и ввести на проблемных территориях некоторые ограничения, например, запретить манифестации и собрания.

В понедельник несколько десятков жителей литовской деревни Руднинкай приняли участие в акции протеста против размещения нелегалов в лагере на расположенном неподалеку военном полигоне. Они перекрыли дорогу к строящемуся палаточному городку на 1,5 тысячи мест. Разгонять недовольных пришлось силой. Три человек пожаловались на применение против них слезоточивого газа, еще 12 - на полученные телесные повреждения.

На прошлой неделе волнения вспыхнули и в Девенишкесе, где также планируется расселить мигрантов.

Нелегалы в бывшей Веребейской школе - Алитусский район, Литва AP Photo

Согласия нет и среди самих нелегалов. 26 июля в бывшей Веребейской школе в Алитусском районе новоприбывшие из Ирака потребовали от других мигрантов не выполнять требования сотрудников Службы общественной безопасности и не притрагиваться к доставленной им еде, пока им не будут возвращены телефоны, а их самих не выпустят их с территории центра.

На пограничных заставах "Кабеляй" и "Друскининкай" произошли стычки: сообщается, что нелегалы поругались по культурным и религиозным причинам. Разнимать их пришлось полицейским и военнослужащим.

В то же время, против введения режима ЧП уже выступил президент республики Гитанас Науседа. "Недружественные нам силы ищут причины для усугубления ситуации", - заявил он. Его поддержали и в оборонном ведомстве. Накануне российско-белорусских учений "Запад" это только "обострит ситуацию", считает его глава Арвидас Анушаускас. По мнению главы Минобороны, привлечь военнослужащих к охране лагерей, патрулированию и контролю над границей можно уже сегодня - "без всяких режимов".

Ранее Литва уже внесла поправки в национальное миграционное законодательство: сроки рассмотрения запроса на убежище сокращены до десяти дней, обжалованию решение суда первой инстанции не подлежит, нелегала могут задержать на срок до полугода и ограничить в праве на перемещение по стране, если тот оказался на территории республики в условиях военного положения или чрезвычайной ситуации.